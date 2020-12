L'ANNUNCIO

ROMA «Malpensa è molto importante ma una presenza nostra in quell'aeroporto può vivere solo se si riescono a trovare i necessari bilanciamenti tra fideraggio e traffico point to point». Lo ha detto ieri l'ad della nuova compagnia di bandiera Ita, Fabio Lazzerini, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera. E ha aggiunto: «Con i volumi che abbiamo davanti bisogna concentrare le forze sull'hub esistente», cioè Roma Fiumicino. La partenza della newco «potrebbe essere intorno all'inizio di aprile».

L'INCONTRO A BRUXELLES

Intanto il 21 dicembre verrà mandato alle Camere il piano industriale, quindi c'è un mese per il parlamento per dare un parere e nel frattempo inizierà il percorso con la Commissione Ue. Dopo il via libera di Bruxelles «potremmo tornare in cda, approvare il piano industriale e poi iniziare le trattative con tutti i soggetti che daranno degli asset alla nuova compagnia per iniziare», ha aggiunto Lazzerini, e questo «è un trasferimento molto complesso, per cui è un processo che richiede tempi tecnici». Va ricordato che l'ultima volta che fu fatto un processo simile, una decina di anni fa, durò fra i quattro e i cinque mesi. Quindi «la previsione di inizio di aprile è ragionevole, ci piacerebbe arrivare in quei tempi per l'inizio della stagione estiva», ha concluso il manager. Quanto al primo incontro con la Ue, molto probabilmente avverrà la prossima settimana.

