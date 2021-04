Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA L'obiettivo, nonostante i mugugni di Bruxelles, è chiudere in poco più di 48 ore il dossier Alitalia. Consegnando a Ita il futuro del trasporto aereo made in Italy e, in parallelo, il vecchio brand della A tricolore alla commissione antitrust della Ue. Un sacrificio tutto sommato accettabile perché il nome Alitalia, il codice 055 e la sigla Az, resteranno, conservando così una memoria lunga 70 anni. Nel week end la trattativa...