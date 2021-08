Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Nuovi ostacoli per Ita. Il decollo della nuova compagnia tricolore previsto per il 15 ottobre è a rischio rinvio. A far slittare i tempi è il fatto che il bando di gara per mettere in vendita il marchio Alitalia e l'avvio della trattativa per la parte aviation sono in ritardo. Il primo sarebbe dovuto arrivare entro Ferragosto, seguito subito dopo dal negoziato diretto per rilevare 52 aerei e circa 2.950 tra piloti e assistenti...