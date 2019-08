CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTATVENEZIA L'Istat fotografa un Veneto a due facce. «La regione è al terzo posto dopo Lombardia e Lazio per contributo al Pil con 78,7 miliardi di valore aggiunto ma ha una produttività del lavoro e livelli retributivi non particolarmente elevati», sottolinea Stefano Menghinello, direttore centrale statistiche economiche dell'Istat: «Ha i muscoli per produrre tanto beni che in generale non sono ad alto valore aggiunto».I primi dati del censimento delle imprese che terminerà a meta settembre già fotografano una situazione sbilanciata:...