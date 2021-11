Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VETRI BLINDATIVENEZIA Isoclima acquisisce due aziende in Nord America. L'azienda di Este (Padova) continua il suo piano di espansione geografica con la Global Security Glazing e la Dlubak Specialty Glass Corporation. «Rafforziamo la nostra leadership nel settore delle soluzioni trasparenti per la balistica», dice Paolo Cavallari, amministratore delegato del gruppo padovano leader mondiale nelle soluzioni trasparenti e in vetro ad alte...