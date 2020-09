FISCO

ROMA Iva, contributi previdenziali, Ires, Irap, saldo/acconto Irpef : oggi sarà una giornata campale per molti contribuenti. È l'ultimo giorno per ben 187 versamenti fiscali, oltre a due comunicazioni e 3 adempimenti. Totale 192. Il conto è stato fatto dalla Cgia di Mestre. Tredici di queste scadenze sono posticipi di pagamento stabiliti con i vari decreti emergenziali causa Covid. Che il decreto agosto ha in parte nuovamente prorogato. È il caso dell'Irpef: il decreto Rilancio ne ha previsto lo slittamento al 16 settembre, ovvero oggi, con pagamento in un'unica soluzione oppure a rate; il decreto agosto ha concesso la possibilità di pagare, senza sanzioni e interessi, entro oggi solo il 50% del dovuto (in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo). In pratica entro oggi - come evidenzia uno schema molto utile della Fondazione consulenti del Lavoro - i contribuenti potranno versare solo il 12,50% delle somme dovute (le altre tre rate saranno a ottobre, novembre e dicembre). La scadenza dell'altro 50% è stata rinviata al 18 gennaio 2021, anche in questo caso senza sanzioni e interessi (da pagare in un'unica soluzione oppure in 24 rate mensili).

Nuova proroga anche per le cartelle esattoriali: non arriveranno fino al 15 ottobre 2020, ci sarà poi tempo per i pagamenti fino al 30 novembre 2020. Attenzione però la sospensione non riguarda le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate in seguito al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: in questo caso il termine ultimo per il pagamento è oggi. Si può però optare per la rateizzazione (4 rate). Stesso discorso per le somme richieste in seguito ad accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e recupero dei crediti d'imposta: oggi è l'ultimo giorno, si può pagare tutto in un'unica soluzione oppure chiedere quattro rate mensili. Resta il termine del prossimo 10 dicembre stabilito dal decreto Rilancio per le rate della rottamazione ter e saldo e stralcio.

STIPENDI SALVI

Tra le nuove proroghe del decreto agosto c'è anche quella che fa slittare i pignoramenti di pensioni e stipendi: fino al 15 ottobre (lo stop precedentemente era fissato al 31 agosto) nel caso di un pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione, non c'è l'obbligo di accantonare le somme da parte del datore di lavoro o dell'ente previdenziale. Lo stop all'accantonamento riguarda anche le somme dovute a titolo di altre indennità relative al rapporto di lavoro e Tfr.

La data di oggi comunque non è solo quella del tour de force delle tasse da pagare, c'è anche una buona notizia. Come ricorda Coldiretti oggi scatta il taglio del costo del lavoro in agricoltura, con l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, ma anche allevamento, ippicoltura, pesca e dell'acquacoltura relativi ai primi 6 mesi del 2020. La cifra totale risparmiata è di 426 milioni di euro.

