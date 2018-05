Iran: bloccate commesse alla Danieli per 1,5 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EXPORTVENEZIA Iran, lo stop degli Stati Uniti congela anche l'export del Nordest. È di ieri l'allarme lanciato dalla Danieli, il gruppo friulano che realizza grandi impianti: commesse congelate per 1,5 miliardi. E altre 200 imprese venete rischiano di finire nella stessa situazione.«Abbiamo firmato ordini per 1,5 miliardi con le controparti iraniane nel 2015 e non sono ancora in vigore perché manca la copertura finanziaria - spiega l'Ad di Danieli Alessandro Trivillin -. Dopo la sigla del trattato del gennaio 2016 è iniziato un faticoso...