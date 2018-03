Intesa sugli esuberi alla Perugina: prepensionamenti e part time

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Per i 364 esuberi strutturali previsti dalla Nestlé per la Perugina arriva un primo accordo. Lo hanno raggiunto nella serata di venerdì la multinazionale dolciaria e i sindacati dopo un nuovo lungo confronto nella sede di Confindustria. Chiuso con la firma dell'intesa. Un primo passo. Quanto sottoscritto sarà infatti ora vagliato dai lavoratori nelle assemblee, mentre rimane aperto il Tavolo istituzionale al ministero dello Sviluppo economico.Agli esuberi previsti dal Piano sociale di Nestlé per Perugina sarà fatto fronte con i...