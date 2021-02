L'OPERAZIONE

ROMA Intesa Sanpaolo mette a segno per 390 milioni di euro l'acquisto da Bnp Paribas di Cargeas Assicurazioni, compagnia assicurativa danni che opera prevalentemente tramite la rete bancaria di Ubi Banca. La firma dell'accordo definitivo tra Intesa Sanpaolo Vita e Bnp Paribas Cardif è prevista entro la fine di febbraio, mentre il perfezionamento dell'operazione è atteso nella prima metà del 2021 ed è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità.

Con l'acquisto di Cargeas sono attese «significative sinergie oltre che un allineamento agli standard del gruppo Intesa Sanpaolo per quanto riguarda corporate governance, controllo dei rischi e livelli di servizio», spiega una nota. Cargeas ha registrato una raccolta premi danni di 226 milioni di euro nel 2020, collocando soluzioni nel comparto motor, property, salute, protezione del credito, imprese e tutela del reddito, con 600.000 clienti in tutta Italia.

LE PROSSIME MOSSE

Intesa Sanpaolo, intanto, punta a crescere anche nella gestione patrimoniale e nel private banking con acquisizioni in Europa. In particolare si potrebbero valutare «boutique, piccoli operatori o team privati in zone dove ci sono molti italiani, per esempio la Svizzera», ha detto Messina in un'intervista a Bloomberg Tv. La gestione patrimoniale offre «un sacco di potenziale», ha aggiunto l'ad di Intesa Sanpaolo escludendo «grandi acquisizioni perché i prezzi potenziali attualmente sembrano troppo alti per generare sinergie adeguate».

