IL RENDICONTOROMA Nove mesi a razzo per Intesa Sanpaolo che ha anticipato a settembre i profitti dell'intero 2021, pari a 4 miliardi e, come da attese, ha deliberato l'acconto dividendo di 1,4 miliardi sull'esercizio in corso. Ai soci la banca milanese ha versato negli ultimi due anni 4 miliardi, di cui oltre 1,6 miliardi alle grandi fondazioni: entro fine anno la cedola potrà aumentare di altri 2 miliardi per un totale di 6 miliardi visto...