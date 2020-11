I CONTI

MILANO Intesa Sanpaolo conferma, vista l'andatura dei primi nove mesi, la capacità di affrontare la complessità degli effetti della pandemia, con una redditività sostenibile, figlia della solidità patrimoniale e del sostegno di un'adeguata liquidità, grazie a un modello di business resiliente e diversificato.

Il rendiconto approvato ieri dal cda si chiude meglio delle attese: risultato netto pari a 3.073 milioni, che supera l'obiettivo di 3 miliardi di utile netto minimo per il 2020. Il risultato contabile dei 9 mesi è di 6.376 milioni, al lordo dei due mesi di apporto di Ubi Banca e del relativo goodwill negativo per la sua acquisizione, da allocare nel 4° trimestre quale onere di integrazione. Togliendo 1.312 milioni di rettifiche di valore su crediti per i futuri impatti del virus, l'utile netto sarebbe di 3.956 milioni (circa +20% rispetto al 2019).

Ca' de Sass è perciò nelle condizioni di proseguire a remunerare gli azionisti, dopo i 10 miliardi distribuiti negli ultimi tre anni. «Siamo convinti di essere una delle banche meglio posizionate per poter riprendere la distribuzione dei dividendi una volta avuta l'autorizzazione della Bce», ha spiegato il ceo Carlo Messina, uno dei banchieri che ha sempre mantenuto le promesse fatte ai suoi stakeholders, presentando i conti a settembre. In aggiunta alla prevista distribuzione futura di dividendi cash relativi all'utile netto del 2020, Intesa Sanpaolo intende ottenere l'approvazione della Bce per la distribuzione di un'extra cedola «alla luce dell'utile netto 2019 allocato a riserve nel 2020». Questo anche perché l'integrazione con Ubi rende Intesa Sanpaolo «ancora più solida. Tutti i passaggi previsti dal processo di integrazione - ha continuato il banchiere - si stanno realizzando secondo i tempi previsti e in alcuni casi stiamo raggiungendo in anticipo gli obiettivi. Di conseguenza ci aspettiamo di ottenere sinergie significative, anche superiori ai 700 milioni annunciati a giugno». Messina rivendica il merito di essere stati i primi ad offrire «le moratorie e nel corso di questi mesi ne abbiamo concesse per un valore complessivo pari a 66 miliardi. Inoltre, abbiamo erogato prestiti assistiti da garanzia statale per un totale di circa 24 miliardi». Il ruolo di motore al servizio di una crescita sostenibile è garantito dalla capacità «di mantenere nel tempo una redditività resiliente, accompagnata da crescenti livelli di efficienza, unitamente a una solidità patrimoniale tra le più elevate del settore bancario europeo», ha aggiunto il ceo. L'istituto ha fatto donazioni per gestire l'emergenza sanitaria per 125 milioni, «con un intervento che ha visto la partecipazione oltre che della banca, dei suoi manager, dei dipendenti e dei suoi clienti».

Oltre ai 90 miliardi tra moratorie concesse e prestiti garantiti Sace, Intesa è disponibile a erogare 50 miliardi di nuovi crediti alle imprese e ai professionisti, per la salvaguardia dell'occupazione e la gestione dei pagamenti durante l'emergenza. Nonostante tutte le considerazioni già fatte, il risultato di periodo beneficia della crescita di interessi (+ 3,9%) delle commissioni nette (+ 6,7%) oltre che della diminuzione dei costi operativi (-3,7%). «Siamo nella posizione di accelerare nei prossimi mesi il processo di smaltimento degli Npl», ha poi precisato. Infine, nell'ambito del contenimento dei costi «sono state già superate di molto - ha concluso il banchiere - le cinquemila richieste di uscite volontarie previste».

