Intesa, offerte sui bond emessi dalle venete

BANCHEMILANO Intesa Sanpaolo ha invitato i titolari di titoli obbligazionari senior garantiti dallo Stato emessi dalle ex banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, a presentare offerte di vendita dei propri titoli alla stessa Intesa Sanpaolo a un prezzo di acquisto di 101,20%. In particolare - rende noto Intesa Sanpaolo - si tratta dei bond triennali emessi il 3 febbraio 2017 dalla Popolare di Vicenza per 3 miliardi di euro, di cui Intesa detiene 1,75 miliardi, e di quelli, sempre triennali, emessi il 2 febbraio 2017 da Veneto Banca...