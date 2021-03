L'INIZIATIVA

MILANO Intesa Sanpaolo mette in campo un nuovo piano da 50 miliardi di euro per favorire la crescita e il rilancio delle piccole e medie imprese. Il piano Motore Italia si fonda su cinque pilastri e fornirà nuovo credito per la liquidità e gli investimenti nella transizione sostenibile e nel digitale. A distanza di un anno dai primi interventi per la tenuta dell'economia, Intesa si conferma «fedele alleata delle piccole e medie imprese», afferma Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori. La crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova tutto il sistema produttivo. La situazione economica, secondo una analisi di Ipsos, è giudicata ben più grave di quella finanziaria del 2008-2011, e l'orizzonte temporale per uscirne è medio-lungo: per 4 aziende su 10 ci vorrà un anno prima che la situazione possa normalizzarsi, per altre 4 il periodo sarà anche più lungo, 18 mesi o più, solo 2 su 10 sono più fiduciose. E con la crisi che morde, la leva finanziaria delle imprese è «salita ma meno di quanto accadde con la crisi del 2011», spiega Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo. Rispetto a questo scenario, la banca guidata da Carlo Messina ha deciso di mettere a disposizione il carburante necessario per far ripartire il Motore Italia. L'intervento principale riguarda le nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti esistenti, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel corso del 2020.

