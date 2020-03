FINANZA

MILANO Intesa Sanpaolo (+ 3,46% ieri in Borsa) mette a disposizione 15 miliardi in favore delle piccole e medie imprese italiane, per fronteggiare i danni da coronavirus. La banca offrirà un nuovo plafond di 5 miliardi per nuove linee di credito e 10 miliardi per i pagamenti urgenti. Si tratta di un «ammontare significativo di risorse, pari quasi a un punto di Pil», afferma l'Ad Carlo Messina. Le due nuove misure messe a disposizione, alternative o cumulabili, prevedono: un plafond di 5 miliardi per nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi (meno un giorno), di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni favorevoli a partire dalle spese di istruttoria; 10 miliardi di liquidità per i clienti, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti. I due interventi consentiranno alle aziende di far fronte ai pagamenti, nonostante la riduzione o addirittura assenza di fatturato, tutelando così l'occupazione.

MASSIMO SOSTEGNO

Nella fase di estrema emergenza «abbiamo il dovere di impegnare ogni risorsa, per dare il massimo sostegno alle imprese italiane e consentire loro, superate le difficoltà contingenti, di ripartire il prima possibile», aggiunge Messina. I 15 miliardi per le Pmi si aggiungono alla decisione della banca di sospendere per 3 mesi le rate dei finanziamenti, prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell'emergenza.

