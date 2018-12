CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INTEGRAZIONEPADOVA Il gruppo padovano Carel (+ 5,52% la chiusura ieri in Borsa) ha acquisito per 56,1 milioni HygroMatik GmbH, una società tedesca del settore dell'umidificazione.Basata a Henstedt-Ulzburg, nei pressi di Amburgo, è un'impresa attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di umidificatori. L'operazione rientra nella strategia del gruppo, «che prevede un percorso mirato di crescita per linee esterne con l'obiettivo di rafforzare il proprio core business, acquisendo quote di mercato nelle aree...