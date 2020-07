IL CASO

VENEZIA Sindacati e calzaturieri della Riviera del Brenta a un passo dalla rottura. «Confindustria Venezia e Acrib rifiutano il confronto con i sindacati per il rinnovo dell'accordo di distretto calzaturiero della Riviera del Brenta - denunciano i sindacati di categoria - a rischio il premio di distretto, una media di 700/800 euro all'anno per lavoratore. Filctem, Femca e Uiltec pronti «alle iniziative necessarie per difendere i diritti delle persone che rappresentano». In gioco c'è quindi un integrativo unico nel suo genere in Italia che interessa i circa 10500 addetti delle oltre aziende calzaturiere del polo tra Padova e Venezia che producono 20 milioni di paia di scarpe all'anno. Qui è concentrata molta della produzione di lusso italiana e diverse griffe mondiali lavorano direttamente o si riforniscono in zona.

«Stiamo vivendo un periodo di profonda incertezza sui mercati e molte aziende soffrono di problemi di liquidità accentuati anche dal fatto che abbiamo anticipato la cassa integrazione per i nostri addetti nei mesi di stop per l'epidemia di Covid-19 e in diversi casi non ancora rimborsata dall'Inps - afferma Gilberto Ballin, neo presidente Sezione calzatura - Acrib di Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo -. Rimango dell'idea che buone relazioni industriali rappresentino un valore aggiunto per le nostre imprese ed è mia intenzione, ove possibile, continuare a mantenerle. L'attuale momento storico, tuttavia, ci impone la necessità di adottare un modello coerente al contesto nel quale stiamo vivendo, in una fase di difficoltà per tutto il settore». L'imprenditore calzaturiero della Riviera alla guida di un'azienda di famiglia da circa 8 milioni di fatturato sottolinea: «Stiamo subendo anche la concorrenza interna delle imprese di Marche e Campania, sempre più aggressive sul prezzo anche perché hanno costi del lavoro più bassi. In ogni caso però siamo pronti in settembre od ottobre a sederci al tavolo per trattare con i sindacati, per noi imprenditori della Riviera il valore aggiunto più importante è quello dato daile persone che lavorano con noi per questo dobbiamo trovare i giusti equilibri. Ma oggi dobbiamo anche chiedere una sospensione del premio di distretto».

ALLARME

I sindacati veneti però sono in allarme e promeettono battaglia. «La storia delle relazioni industriali nel distretto delle calzature del Brenta, ma soprattutto i risultati che questo stesso impianto di relazioni ha prodotto negli anni, non possono essere cancellate con un'azione unilaterale da parte della associazione datoriale - sostengono le organizzazioni -. Vorremmo credere che questo non sia affatto un loro obiettivo. Crediamo infatti che scegliere di non incontrarci, quantomeno per presentarci il neoeletto presidente di Acrib, e di non ritenere opportuno rinnovare il premio di distretto, sia poco conforme e coerente con l'alto livello di relazioni che da anni coltiviamo. Rinnovare pertanto i contratti scaduti, quale il contratto territoriale di distretto, rappresenta un'opportunità strategica per le imprese e per dare risposte alle domande di coloro che rappresentiamo (lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie); per affrontare, con nuovi strumenti, l'inedita fase che ci attende e i cambiamenti del modo di lavorare e di produrre. Non può essere che a seguito di una causa esogena (gravissima) che ci sta mettendo alla prova, anche e soprattutto nei riguardi della salute e sicurezza delle persone e del lavoro, si pensi di prendere la scorciatoia pericolosa di azzerare le relazioni sindacali». Poi l'avvertimento. «In assenza di un riscontro di segno opposto rispetto alla scelta da parte di Confindustria Venezia e di Acrib di non aprire nessuna discussione contrattuale nel distretto calzaturiero, le Organizzazioni Sindacali venete e territoriali si riterranno libere di mettere in campo qualsiasi iniziativa atta a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori calzaturieri della riviera del Brenta», avvertono Michele Corso (segretario generale Filctem Cgil Veneto), Stefano Zanon (segretario Femca Cisl Veneto), Giampiero Gregnanin (segretario Uiltec Uil Veneto).

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA