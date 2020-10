I CONTI

ROMA L'Inps torna sotto i riflettori dopo le polemiche sui pagamenti della Cig e sulla retribuzione retroattiva del presidente Pasquale Tridico. Questa volta è per il rosso registrato nel bilancio di assestamento per il 2020 che proprio a causa della pandemia arriva a 26 miliardi, in netto peggioramento rispetto alle stime originarie: 19,6 miliardi rispetto ai 6,4 miliardi attesi. La gestione economica dell'Istituto di previdenza presenta questo risultato come frutto della differenza tra il valore della produzione di 360.691 milioni ed il suo costo di 386.834 milioni, al netto di ulteriori 122 milioni di euro per altri proventi ed oneri. La nota sui conti dell'Inps relativa al bilancio preventivo per l'anno in corso è stata approvata giovedì dopo il parere positivo del Collegio dei Sindaci. La situazione patrimoniale dell'Istituto a fine 2020 si attesta a 13.738 milioni e registra un peggioramento rispetto alle previsioni (32.073 milioni) di 18.335 milioni. In questo contesto il Civ lancia un allarme per mantenere sotto controllo la gestione dell'Istituto. L'organismo di controllo sollecita l'attenzione del legislatore sulla tenuta dei conti segnalando come «l'effetto della pandemia sul tessuto economico e sociale del paese ponga il tema della sostenibilità e dell'equilibrio del rapporto tra assicurati (in leggero calo) e pensionati (in piccola crescita) portandolo a 1,25. Di qui l'invito a «interventi normativi e finanziari». Nel dettaglio, le entrate per contributi sono risultate pari a 221.289 milioni (-6,3% rispetto alle previsioni), mentre le uscite per prestazioni sono pari a 241,4 miliardi (+3,5%).

