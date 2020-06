L'IMPEGNO

ROMA Circa 15 miliardi di euro per 11 milioni di persone. L'inps traccia una stima complessiva di tutte le prestazioni erogate in base ai provvedimenti del governo per fronteggiare l'emergenza scatenata dal coronavirus che contava alla data di mercoledì scorso ancora più di 134 mila persone (134.358) in attesa del primo assegno di cassa integrazione. Di queste però solo 25.768 erano quelle che avevano fatto la domanda prima del mese di giugno.

I numeri dell'Inps chiudono una settimana durante la quale è stato ancora forte il dibattito sui tempi di applicazione delle misure anticrisi finiti nel mirino di Confidustria e sui ritardi nell'erogazione della cassa integrazione. «Ritardi inaccettabili», ha sottolineato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che per questo ha introdotto modifiche importanti nel decreto Rilancio. Ora per quanto riguarda la cassa integrazione (sempre alla data del 17 giugno scorso) sulla base delle domande presentate regolarmente dal primo giugno sono in attesa di essere pagati 356.939 lavoratori, che però hanno già ricevuto almeno un pagamento per i mesi precedenti. Complessivamente, i pagamenti di Cig effettuati sono 5,327 milioni, 4,7 milioni i pagamenti anticipati dalle aziende. Il monte ore autorizzate dà tutta la dimensione della crisi: 1 miliardo 681,5 milioni.

VENETO: BONUS A 335MILA

Dei ComplessivI 15 miliardi stimatI dall'Inps per le prestazioni sui diversi tipi di bonus, congedi parentali, cassa integrazione, reddito di emergenza, reddito di ultima istanza, indennità per i lavoratori domestici, una cifra consistente è andata anche per i bonus 600 euro di marzo ed aprile con più di 4 milioni di domande accolte (4.060.941). «In Veneto sono quasi 335mila i beneficiari del bonus 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020», afferma Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento».

In generale più di 900 mila le richieste di genitori alle prese con i figli a casa.

