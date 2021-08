Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTOROMA Svolta per l'Inps. Dal 16 agosto, i cittadini che per vari motivi non riescono ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'Istituto possono delegare un'altra persona di fiducia per l'esercizio dei loro diritti. Lo prevede una nuova circolare, che conferma anche la data del 30 settembre per l'eliminazione del vecchio pin, che sarà sostituito dalle identità digitali Spid, Cie e Cns per l'autenticazione e l'accesso ai...