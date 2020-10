I NUMERI

ROMA Sono quasi 1,2 milioni i cittadini che aspettano la visita per l'invalidità civile. A lanciare l'allarme ieri è stato il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza dell'Inps che chiede «sia messa in campo una vera e propria terapia d'urto» per ridurre le attese. «I numeri - spiega Guglielmo Loy, presidente del Civ Inps - sono eloquenti: attualmente sono oltre 3,2 milioni i beneficiari delle tre prestazioni (pensioni 1,015 milioni, indennità di accompagnamento 1,809 milioni e ambedue 408 mila) con un totale delle domande in attesa di 1,187 milioni. Di queste 264 mila sono presso l'Inps e 922 mila presso le Asl per le Regioni non in convenzione. I cittadini in attesa della visita all'Inps per la revisione sono, invece, 408 mila». Il percorso avviene mediamente in 120 giorni, con punte in negativo in Basilicata, Sardegna, Napoli, Sicilia, tutte in oltre 167 giorni. Le criticità storiche, secondo il Civ sono state aggravate «inevitabilmente dalla sospensione delle attività nei mesi del lockdown e riprese solo da qualche settimana». È quindi necessario secondo il Civ mettere in campo un'azione mirata di verifica e controllo nelle realtà territoriali con forti arretrati programmando eventuali correttivi. Occorre poi rapidamente organizzare l'area medico legale dell'Istituto partendo dal superamento dell'attuale modalità di regolazione del rapporto con i 1.301 medici convenzionati a partita Iva (da circa 10 anni) e conseguentemente adeguare l'attuale pianta organica Inps del numero dei medici attualmente dipendenti, ridotti a 352.

