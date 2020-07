INNOVAZIONE

VENEZIA Via libera della giunta regionale del Veneto a quattro nuovi accordi di sviluppo in Veneto.

Il primo progetto riguarda il nuovo accordo di programma con Fincantieri per il finanziamento agevolato di un piano di innovazione aziendale che riguarda il processo produttivo dello stabilimento di Marghera (Venezia). La società cantieristica intende procedere con una completa riprogettazione del processo produttivo delle navi da crociera attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative e digitali per la lavorazione e l'assemblaggio di semilavorati in acciaio e la realizzazione di componenti modulari prefabbricati. Questo anche per realizzare navi di grandi dimensioni, di 140.000 tonnellate di stazza lorda. Il progetto vale quasi 28 milioni, 5,5 di contributo dal Mise e 1,4 milioni di finanziamento agevolato tramite la Regione.

GLI ALTRI PROGETTI

Il secondo schema di accordo riguarda il sostegno del progetto denominato «Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della Cartilagine Articolare» attuato da una partnership composta da Igea Spa (capofila) e Sinesy di Oderzo (Treviso), Università degli Studi di Ferrara, Istituto Ortopedico Galeazzi, Istituto Ortopedico Rizzoli. Riguarderà l'ottimizzazione del protocollo di comunicazione tra le applicazioni sviluppando la progettazione e realizzazione del software mobile, delle comunicazioni con gli altri device, del software centrale per la gestione dei dati e del sistema di vendita digitale. Il costo complessivo è di 6,9 milioni circa, con agevolazioni per 2,4 milioni. Per Sinesy il progetto vale 1,7 milioni, 489.440 euro di contributo Mise e 86.698 euro dalla Regione.

Il terzo accordo riguarda un progetto a cui partecipa, all'interno di una partnership l'impresa Sipro di Verona. Obiettivo: lo studio e sviluppo di tecnologie di manipolazione e di selezione per prodotti alimentari che utilizzino in modo sinergico le più avanzate tecniche di ripresa di immagini di automazione nel campo della visione iperspettrale assieme alle soluzioni algoritmiche legate all'Intelligenza Artificiale. Il piano finanziario dell'intero progetto è di 5,6 milioni; per Sipro vale 1,6 milioni, 968.375 euro di contributo Mise e 81.825 della Regione.

Il quarto e ultimo accordo approvato è lo «sviluppo di una gamma di componenti ed apparecchi refrigerati per la moderna distribuzione alimentare a basso consumo energetico/ridotto impatto ambientale e verso l'agricoltura digitale» presentato da Epta Spa di Limana (Belluno). Il progetto vale 5,7 milioni dei quali 1,8 di contributo dal Mise e 286.918 euro tramite la Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

