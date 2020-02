INNOVAZIONE

VENEZIA Sky ha selezionato le 16 società innovative che partecipano al programma B Heroes sostenuto da Banca Intesa che andrà in onda in primavera, quattro start up sono del Nordest. Busforfun è nata a Marghera (Venezia) e vuole realizzare il più grande network Europeo di bus con destinazione eventi. Moveo, società padovana con base anche a Cambridge negli Usa fondata nel 2017 da Fausto Panizzolo e Livio Valenti, punta a sviluppare un esoscheletro connesso per accompagnare la riabilitazione di persone affette da patologie motorie. A Pordenone è nata Vitesy: una ventina di addetti tra scienziati, ingegneri e designer che hanno elaborato prodotti per purificare l'aria di case e uffici da smog, agenti chimici, vernici, polvere, virus, batteri e altre sostanze nocive. Computational Life di Bolzano sta sviluppando un nuovo software medico attraverso una piattaforma che genera avatar del corpo umano.

Le startup che arriveranno alla finale avranno la possibilità di accedere a investimenti per oltre un milione di euro messi a disposizione da Boost Heroes e da altri finanziatori, mentre a tutte saranno garantite svariate forme di accelerazione e sostegno. In particolare quest'anno è stata avviata una collaborazione con Elite di Borsa Italiana, con la quale verrà messo a disposizione uno specifico programma di accompagnamento alla crescita. Il roadshow per la selezione delle startup ha viaggiato in tutte le regioni: 35 tappe in giro per l'Italia da maggio a ottobre 2019 a incontrare le migliori giovani aziende del Paese. Sono state ricevute 1.112 richieste di partecipazione, incontrate 501 startup e coinvolti 473 mentor per la selezione.

Alla fine del roadshow 87 finaliste si sono sfidate a suon di progetti e numeri per entrare nella fase finale. Le 16 startup selezionate saranno divise in 4 categorie verticali e ogni gruppo sarà affidato a un partner di B Heroes che ne seguirà il percorso di accelerazione.

