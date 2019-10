INNOVAZIONE VENEZIA La moneta virtuale veneta diventa nazionale con Sardex. Il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONEVENEZIA La moneta virtuale veneta diventa nazionale con Sardex. Il Venetex, già utilizzato come valuta di scambio commerciale tra 750 imprese regionali, entra nel circuito nazionale partito dalla Sardegna che già opera in 13 regioni italiane e ora punta ad ampliare la sua operatività al Friuli Venezia Giulia. «Non aveva senso andare avanti da soli, per far crescere la nostra moneta virtuale veneta bisognava accompagnarla in un ambito più ampio - spiega Alberto Baban, presidente di Venetwork (società che controllava il 63% di...