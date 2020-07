INFRASTRUTTURE

VENEZIA Veneto ancora troppo ... lento per gli artigiani regionali. «Nei nuovi provvedimenti messi in campo dal governo troppe opere messe sullo stesso piano. Serve fare una scelta sulle priorità. Chiediamo che le Tav Brescia-Padova e Padova-Bologna siano realizzate con gestione commisariale», propone Agostino Bonomo, presidente Confartigianato del Veneto.

Nelle 130 opere strategiche definite dal governo nel piano Italia Veloce ce ne sono una decina in Veneto. «Un numero - afferma Bonomo - così elevato significa, di fatto, l'assenza di una vera prioritarizzazione. Basterebbe, ad esempio, iniziare facendo lo sforzo di individuarne 3 per ogni regione. Ci troveremo già con 60 opere strategiche».

LUNGO ELENCO

«La lista dei sogni fa parte della programmazione infrastrutturale italiana dalla Legge Obiettivo del 2001 - aggiunge Bonomo -. Dalla bozza del decreto Semplificazioni, per ora, si capisce solo che la procedura Via (Valutazione di impatto ambientale) correrà su un binario accelerato e che ogni passaggio burocratico sarà velocizzato. La cosa che mi preoccupa di più sottolinea il presidente di Confartigianato Veneto - sono però le scelte del governo che evidenziano la non comprensione dell'importanza strategica di connettere le tre regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che rappresentano insieme il 40% del Pil dell'Italia, il cui sviluppo è una risorsa per tutto il Paese. C'è la necessità di dimezzare il tempo di percorrenza sia della tratta Mestre-Milano, portandola ad 1 ora e 10, che quella della Padova - Bologna dagli attuali 59 minuti a 34. Ed è necessario che vengano abbattuti i tempi di realizzazione. L'emergenza Covid-19 non ci consente di attendere oltre. Chiediamo - conclude Bonomo - che vengano realizzate la Tav tra Padova e Bologna e il tratto Brescia e Padova entrambe con gestione commissariale. Senza dimenticare il completamento della rete di banda ultralarga, infrastruttura non citata in Italia Veloce altrettanto vitale per il Veneto».

