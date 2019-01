INFRASTRUTTURE VENEZIA La Save di Venezia non presenterà offerte per la

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREVENEZIA La Save di Venezia non presenterà offerte per la gara aperta dalla Aeroporto Friuli Venezia Giulia per la cessione del 55% del capitale azionario dello scalo di Ronchi dei Legionari.Fonti vicine alla società presieduta da Enrico Marchi fotografano la posizione del primo gestore aeroportuale del Nordest. Dopo aver analizzato attentamente i termini del bando, Save - come già era successo nella prima gara, iniziata nell'aprile dell'anno scorso e finita deserta a giugno 2018 - ha scelto di non avanzare proposte. Le...