CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREVENEZIA La Banca Europea per gli investimenti sarebbe pronta a finanziare l'allargamento dell'aeroporto di Venezia con 150 milioni.L'istituto con sede in Lussemburgo è pronto a mettere sul piatto fondi importanti per sostenere gli interventi che consentiranno al Marco Polo di ampliare la capacita' ricettiva e far fronte all'aumento di traffico nello scalo, investimenti complessivi per 540 milioni. Soltanto nel 2017 i passeggeri sono stati quasi 10,4 milioni, in aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente e con un andamento...