L'ANALISI

ROMA Sorpresa: la «sofferenza digitale» in Italia è sia al Sud che in alcuni territori del Nord. Ci sono zone in Piemonte, ma anche in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, che sono indietro per quanto riguarda le infrastrutture digitali allo stesso modo di alcune province della Sicilia, della Calabria, delle Marche, dell'Abruzzo, ma anche della bassa Toscana e del Lazio al fuori di Roma. Nord uguale al Sud e al Centro, quindi, per quanto riguarda la digitalizzazione. La cosa ovviamente non è di alcuna consolazione, anzi. Rivela come gli investimenti in questo settore sempre più strategico sono assolutamente indispensabili. Lo sapevamo già (pensiamo allo sviluppo delle filiere produttive) è diventato tutto ancora più evidente in epoca Covid con la didattica a distanza, le riunioni aziendali da remoto, lo smart working anche nella pubblica amministrazione. A descrivere lo stato delle cose è un report di Ey. Lo studio analizza il livello di efficienza e maturità delle infrastrutture digitali delle 107 province italiane, prendendo in considerazione un set di 30 indicatori, classificati in 3 differenti categorie: connettività fissa, connettività mobile e wi-fi, tecnologie IoT. Ovvero sia le tecnologie più mature (ADSL, LTE), sia quelle più avanzate (FTTH, 5G).

FANALINI DI CODA

Tra le zone meno servite e più in ritardo c'è la dorsale adriatica: «Marche, Abruzzo, Molise, fino alla Puglia del Nord, sono tutti territori con indice di infrastrutturazione digitale di molto inferiore alla sufficienza» si legge nel report. Ma gli analisti mettono in evidenza anche un altro fattore: «La disomogeneità di territori anche molto vicini tra di loro. Quasi ogni regione ha al proprio interno almeno un'area in forte ritardo». Fanno eccezione Emilia-Romagna, Umbria e Liguria .

Ci sono alcune province che sono davvero ancora al punto zero: si tratta di Enna in Sicilia e Fermo nelle Marche, nella cartina colorata di Ey sono le due province in zona rossa, non raggiungendo un indice nemmeno di 10 su 100. Altre 21 province sono arancioni, ovvero hanno un indice inferiore a 30. Tra queste ci sono Nuoro e Carbonia Iglesias in Sardegna, ma c'è anche Rovigo che con un indice di appena 12,1 sconta ritardi fortissimi praticamente al pari di Vibo Valenzia (indice 11,8). Hanno tanto da recuperare anche Crotone, l'Aquila, Isernia e Macerata e Pesaro Urbino.

Solo quattro le province con un indice sopra 80. Al top della classifica c'è Genova (100) seguita da Milano (92,2), Roma (82,1), Bologna (80,8). Altre sei province se la cavano abbastanza bene, con indici non inferiori a 60 (Torino, Firenze, Napoli, La Spezia, Ferrara, Parma). Complessivamente sono 28 quelle che superano la sufficienza, nemmeno un terzo. Per tutte le altre il gap resta consistente. Il Recovery Fund e il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza sono un'opportunità unica, da non sprecare.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA