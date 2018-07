CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFORMATICAVENEZIA (m.cr.) Un cervellone veneto per lo sviluppo di software su misura per grandi multinazionali come l'Eni, ma anche Nato, Generali e la grande catena commerciale Eurospin. Venicecom è una piccola multinazionale del software e dei servizi informatici da 4,5 milioni di fatturato con previsione di arrivare a 5 a fine anno. Nata a Venezia, oggi lavora in Europa, Asia, Africa. «Ho fondato quest'azienda vent'anni fa e ne sono ancora azionista unico, un fatto raro nel nostro settore - spiega il presidente Pierluigi Aluiso - questo...