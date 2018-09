Inflazione in frenata a settembre l'indice dei prezzi si ferma all'1,5%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTATROMA Si raffredda la crescita non soltanto in Italia e nel Belpaese ne paga le conseguenze anche l'inflazione. Battuta d'arresto per il carovita a settembre, che stando alle stime preliminari dell'Istat, segna nel dato mensile, e al lordo dei tabacchi, una diminuzione dello 0,4 per cento. Al netto delle componenti più volatili si resti fermi allo 0,8. Mentre la crescita a livello annuo si attesta all'1,5 per cento. Un mese fa, ad agosto, eravamo sempre a livello tendenziale al +1,6 per cento. LA PREVISIONEGli analisti prevedevano un...