Inflazione ferma, ma spesa più cara Battuta d'arresto per le esportazioni

ISTATROMA Prezzi fermi, bloccati. Tra luglio e giugno - comunica l'Istat, l'Istituto centrale di statistica - l'inflazione fa registrare una «variazione nulla». Su base annua l'indice si ferma al +0,4%, in calo rispetto alle stime preliminari che prevedevano +0,5%. I livelli più bassi da novembre 2016. E non è una bella notizia. Perché è uno dei segnali più evidenti che l'Italia non va avanti, sta vivendo una lunga fase di stagnazione. Tornare in recessione è un passo, e l'attuale crisi politica in corso fa aumentare il rischio che...