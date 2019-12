INDUSTRIA VENEZIA Gruppo Danieli, si è dimesso l'Ad Alessandro Trivillin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INDUSTRIAVENEZIA Gruppo Danieli, si è dimesso l'Ad Alessandro Trivillin e il titolo cade in Borsa: - 2,81% a 16,58 euro. Un'uscita di scena che, per la società friulana delle acciaierie, ha una natura professionale ed è legata al desiderio del manager «di completare il suo percorso di carriera». A Trivillin non verranno corrisposte indennità di buona uscita.L'addio dell'Ad è stato comunicato alla vigilia indicando che l'attività del gruppo Danieli sarà gestita dal presidente Gianpietro Benedetti e dall'altro amministratore delegato...