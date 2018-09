Industria Padova-Treviso: export su livelli da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AZIENDEPADOVA Oltre 695 milioni di euro in più di export da inizio anno per Assindustria Veneto Centro che fa capo agli industriali di Padova e Treviso. La corsa dell'export dei due territori - secondo una ricerca - non si arresta, a dispetto di dazi e barriere. Il dato del primo semestre 2018, secondo gli industriali, fa registrare un +6,3% aggregato rispetto al primo semestre 2017 (Treviso +7,2%, Padova +5,1) pari a 11,8 miliardi di euro (Veneto +3,3%, Italia +3,7). Con ottime vendite sia nei Paesi nell'area Ue (+6,4%) che in quelli...