INDUSTRIA FELIXPMI VENETE, +6,3%NEI FATTURATICresce del 6,3% il fatturato delle Pmi e delle grandi imprese del Veneto nel 2016 e sfiora i 293 mld di euro. È quanto emerge, in anteprima, dell'inchiesta di Industria Felix condotta dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione col Centro Studi di Cerved, il più grande information provider d'Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa, sui bilanci del 2016 (gli ultimi disponibili nel complesso) a confronto con quelli dell'anno precedente. Dal campione analizzato emerge che...