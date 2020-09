I DATI

ROMA Nel mese di luglio il fatturato dell'industria è cresciuto dell'8,1% rispetto a giugno, nel terzo aumento mensile consecutivo, ma su base annua il calo è stato invece dell'8,1%. Gli ordini sono aumentati del 3,7% su base mensile e registrano invece un calo del 7,2% su base annua. I dati diffusi ieri dall'Istat mostrano dunque che l'Italia, dopo la caduta del secondo trimestre dovuta all'emergenza Covid, ha cominciato la risalita, anche se resta ancora da determinare la forza della ripresa. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha parlato nei giorni scorsi di un rimbalzo che è «un po' più forte delle aspettative» e di un'incertezza che è, però, «maggiore delle attese», soprattutto per quanto riguarda le prospettive del quarto trimestre con i rischi di una nuova ondata epidemica. Intanto, l'Ocse ha rivisto al rialzo le previsioni per il Pil italiano nel 2020 a -10,5%, un dato il linea con quello indicato anche dal Centro studi di Confindustria. Gualtieri punta più in alto e ha detto, all'inizio del mese, che il risultato del 2020 «non sarà a due cifre» e di aspettarsi un andamento del prodotto interno lordo che si discosterà, sì, ma non di molto dal -8% indicato ad aprile nel Def, quando ancora non si conosceva la durata delle misure restrittive. Il ministro ha anche definito «probabile» una crescita superiore al 10% nel terzo trimestre, dopo il crollo del secondo trimestre, che è stato il peggiore da 25 anni (-12,8%). dall'energia (+21,8%) e dai beni strumentali (+20,6%).

