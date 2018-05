Indagati i liquidatori di Veneto Banca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO A Treviso si è aperto un nuovo e inatteso fronte giudiziario nell'ambito della vicenda che riguarda Veneto Banca. Il sostituto procuratore Massimo De Borttoli ha infatti aperto un fascicolo d'indagine a carico dei tre commissari liquidatori della ex popolare Alessandro Leproux, Giuliana Scognamiglio e Fabrizio Viola. Si tratta di un atto dovuto dopo che nei giorni scorsi una società di capitali romana ha presentato proprio in Procura a Treviso una denuncia nei confronti dei tre liquidatori per il reato di irregolarità...