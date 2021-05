Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOTREVISO «Già nel 2013 la situazione di Veneto Banca era in bilico. Le ispezioni avevano tracciato un quadro di forte pericolo. Avevano perso il lume della ragione, avevano perso il senso di quello che si poteva fare e di quello che non si poteva fare». Operazioni baciate, finanziamenti per speculazioni immobiliari, valutazioni di rischio scarse. Il capo del team ispettivo di Bankitalia, Biagio De Varti, ha testimoniato ieri...