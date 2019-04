In un anno 641mila incidenti sul lavoro E cresce il numero dei morti: sono 1.143

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OSSERVATORIOROMA Non cala il tasso degli incidenti sul lavoro in Italia nel 2018, subiti da 641mila lavoratori mentre a causa della tragedia del ponte Morandi aumentano i morti, a quota 1143. Il primato per i decessi spetta a Crotone e un po' a tutto il Mezzogiorno mentre la produzione metalmeccanica, potenza produttiva del Nord ma anche potenzialmente più pericolosa per la salute, rende le regioni settentrionali quelle con il tasso maggiore di malattie tumorali legate soprattutto all'amianto. Brutta eccezione la fa Taranto dove si registra...