IN RALLENTAMENTOMESTRE I sindacati lanciano l'allarme: il Veneto non è più un'isola felice. L'economia peggiora, oltre 50 i tavoli di crisi aperti in regione con più di 7mila lavoratori coinvolti, aumenta la cassa integrazione dopo 14 trimestri di calo e la disoccupazione giovanile è al 21%. Il Pil invece di crescere dell'1,2% potrebbe fermarsi alla metà.Indicatori che hanno portato a una forte mobilitazione. Saranno in più di 13.000 i lavoratori veneti che domani saranno a Roma per partecipare alla manifestazione organizzata da Cgil...