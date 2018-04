In prima fila a Boao anche le imprese italiane: da Sea a Fincantieri per spingere su Pechino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA La chiamano la Davos asiatica. Tra gli oltre 2.000 delegati al Boao Forum for Asia, l'appuntamento annuale nella provincia cinese di Hainan, ci sono come ogni anno una decina di capi di Stato, big del Fmi come Christine Lagarde, accademici e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Inviti ristretti rigorosamente curati a seconda delle tematiche affrontate tra sviluppo e integrazione. Quest'anno, urbanizzazione sharing economy, tecnologia blockchain, auto elettrica, hanno fatto da contorno al tema centrale dell'inasprimento dei...