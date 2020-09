VENEZIA Oltre 400 formaggi, 80 caseifici (31 trevigiani) e un patrimonio tutto da scoprire e gustare, Caseus Veneti conferma in tutta sicurezza la 16ª edizione che si terrà, nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova), da oggi a domani dalle 10 alle 19. Un percorso a senso unico guiderà i visitatori tra le attività promosse, non solo formaggi e produzioni casearie ma anche pizze, olio, vini, distillati e prodotti tipici. A promuovere la 16ª edizione i Consorzi di Tutela dei formaggi Dop del Veneto: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio (che ha segnato vendite in aumento del 5,5% nei primi sette mesi del 2020), Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella Stg. Una festa dell'arte casearia con il mercato dei formaggi, la mostra dei prodotti tipici e poi le degustazioni guidate di formaggi Dop, pizze con il campione del mondo Gianni Calaon e cookingshow che, attraverso le mani di 7 chef, daranno valore alle 8 denominazioni protagoniste. Presenti nelle degustazioni anche i grandi consorzi delle bollicine Prosecco Doc e Asolo Montello. Novità dell'edizione 2020 il gemellaggio con la regione Friuli Venezia Giulia dal titolo Una DopDue Regioni iniziativa dove si potranno degustare abbinamenti di prodotti Veneti e Friulani. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito, necessarie le prenotazioni sul sito www.caseusveneti.it

