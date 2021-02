LA STRATEGIA

PARIGI «Anche se abbiamo culture diverse, parliamo una lingua comune. L'integrazione va avanti, come da calendario»: parola di Eric Leonard e Pierluigi Longo. Sono i responsabili dell'integrazione tra Essilor e Luxottica. A gennaio hanno lanciato sul mercato europeo la prima creatura del colosso ottico nato un anno e mezzo fa dalla fusione delle due società: la collezione Ray Ban Authentic. È il primo progetto a doppio dna: montature italiane di Ray-Ban e lenti francesi (comprese quelle solari correttive) di Essilor. «È il segno che lavoriamo insieme in modo molto efficace», ha ribadito il duo Leonard-Longo. Il segno che anche sul campo, a livello operativo, le scintille tra i italiani e francesi sulla governance sono ormai volatilizzate. Dopo un 2019 segnato dalla fusione e da un confronto serrato su chi avrebbe dovuto impugnare il timone (la Delfin di Leonardo Del Vecchio è primo azionista con il 32% del capitale ma i francesi rivendicavano un accordo per una governance fifty-fifty nonostante la modesta partecipazione), dopo un 2020 segnato dalla crisi mondiale e da risultati che, nonostante inevitabili perdite (- 20% al terzo trimestre, in ripresa comunque rispetto al secondo), dimostrano una tenuta resiliente delle attività, il 2021 annuncia da subito la volontà di accelerare le sinergie, allargare l'azionariato a un capitalismo internazionale, irrobustire la governance.

Il duo ai comandi da dicembre - Francesco Milleri, direttore generale che gode della piena fiducia di Del Vecchio, e il suo vice Paul du Saillant - figura naturalmente tra i nomi proposti l'altro ieri per il nuovo cda su cui si dovrà esprimere l'assemblea a maggio. In tutto, 14 candidati, che rispecchiano la visione del presidente Del Vecchio di un organismo più agile (i membri ora sono 16) e con un ridimensionamento della gestione francese. «Abbiamo piena fiducia nella capacità di tutti i candidati di apportare significativi contributi per accelerare ulteriormente l'integrazione e assicurare un continuo successo della società» ha commentato Del Vecchio, con il vicepresidente del gruppo Hubert Sagnières.

IMPEGNO DI LUNGO TERMINE

Il nocciolo è composto da 12 nomi, 7 dei quali qualificati indipendenti. Tra i primi, oltre al fondatore di Luxottica e a Milleri, figura Romolo Bardin. Ma ci sono anche nuovi movimenti nel capitale, con l'ingresso della banca pubblica d'investimento Bpifrance attraverso il nuovo fondo Lac1. L'istituto non ha precisato le cifre dell'operazione né la somma né la percentuale (che si presume essere tra il 2 e il 3%) ma soltanto gli obiettivi: «Vogliamo impegnarci sul lungo termine per consentire a EssiLux di affrontare al meglio le trasformazioni tecnologiche a ambientali in corso». Bpifrance ha anche reso noto che il gruppo sarà rappresentato nel cda da José Gonzalo, direttore esecutivo di Lac1, che ha dichiarato: «Questo investimento si iscrive pienamente nella strategia di Lac1 che punta a impegnarsi al fianco delle società che presentano un forte potenziale di creazione».

L'allargamento del capitale a un investitore pubblico ha anche lo scopo di rassicurare i francesi e facilitare i negoziati sulla governance. Del resto, fonti parigine assicurano che «la cooperazione a livello operativo è ormai molto più fluida» e che il processo di integrazione sul campo potrebbe servire da apripista per quello della governance e della scelta del futuro amministratore delegato, che probabilmente sarà l'italiano Milleri.

Francesca Pierantozzi

