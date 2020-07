L'INNOVAZIONE

VENEZIA Il barman è un robot, il caffè è 100% Segafredo, gusto e ricette made in Treviso.

A Shenzen, metropoli cinese fulcro dello sviluppo su informatica e intelligenza artificiale, Massimo Zanetti Beverage Group ha lanciato la prima caffetteria self-service 24 ore su 24 completamente robotizzata, la Segafredo Zanetti Robocup Café. I clienti possono ordinare e pagare il caffè attraverso un menù touchscreen o dal proprio cellulare tramite un'applicazione. Il robot è stato realizzato con il concorso di un'azienda cinese, la Robocup China, tecnologie svizzere ed esperienza Segafredo. Un mix che dalle parti di Villorba (Treviso) si assicura servirà un caffè molto vicino al solito, quello per intenderci del bar, con le mille sfumature all'italiana. Robocup è molto più flessibile delle macchinette che si trovano in aeroporto, in fabbrica; non lavora con le capsule e con il latte in polvere, utilizza caffè in grani, ingredienti freschi e garantisce miscele e gradi preparazione all'impronta. Segafredo Zanetti è il primo marchio italiano in grado di offrire un caffè attraverso un percorso completamente automatizzato, che prevede anche un sistema di chiusura della tazzina in ambiente protetto. Insomma, è quanto più vicino a un barman umano che per ora si è riusciti a realizzare. Ed è anche a prova di contagio, che di questi tempi da Covid non guasta.

La tecnologia di base è quella 5G che ancora manca in Italia e quindi per vedere qui il robot caffetteria ci sarà da aspettare ancora un bel po'. Per molti, i tradizionalisti e gli amanti del contatto umano, questa sarà una fortuna. Per i cinesi, maniaci dello smartphone, delle nuove tecnologie e del caffè freddo, la fortuna è che Segafredo abbia pensato a loro con questa macchina super tecnologica. Il design minimalista e l'uso di materiali naturali puntano a rendere l'ambiente accogliente e piacevole, anche se in questa nuova caffetteria non ci saranno tavoli e sedie.

RISERBO SULL'INVESTIMENTO

Assoluto riserbo sull'ammontare dell'investimento da parte del gruppo trevigiano da 914 milioni di ricavi consolidati e 18,2 di utili netti nel 2019 che ha già 400 caffetterie umane in 50 Paesi (una ventina in Cina). Robocup in Asia promette avere uno sviluppo in diversi ambienti, università, ospedali, centri commerciali, luoghi di transito. E in ogni caso il gruppo continuerà a produrre e vendere le macchine da caffè professionali La San Marco.

M.Cr.

