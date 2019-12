In arrivo camion Iveco a zero emissioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLEANZAROMA I test su strada inizieranno a partire dal terzo trimestre del prossimo anno, la produzione e le consegne dal 2021. Ancora un po' meno di due anni e sulle principali arterie italiane ed europee circoleranno i primi camion elettrici a zero emissioni, nati dalla joint venture tra la start-up americana Nikola Motor e Iveco (gruppo Cnh Industrial). «Abbiamo già ricevuto molti ordini da tutta Europa. Sono molti di più di quelli che al momento possiamo produrne. Saremo sold out per molti anni» dice Trevor Milton, ceo e fondatore...