Imu e Tasi: domani alla cassa 25 milioni di seconde case

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCOROMA Oltre dieci miliardi di euro entro domani passeranno dalle tasche dei cittadini a quelle delle amministrazioni comunali: domani, lunedì 17 giugno, infatti scade il termine per il versamento dell'acconto Imu e Tasi, due imposte che gravano sui proprietari di case diverse dall'abitazione principale non di lusso. Si tratta di un patrimonio di oltre 25 milioni di immobili. Ma domani sarà anche il termine ultimo per imprese, artigiani e lavoratori autonomi per pagare le ritenute Irpef e l'Iva. Un tax day che secondo la Cgia di Mestre...