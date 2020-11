IMPRESE

VENEZIA La Confartigianato veneta prepara il dopo Agostino Bonomo. Ieri l'associazione di Vicenza, una delle più importanti d'Italia, ha eletto come nuovo presidente Gianluca Cavion. E domani è stata già indetta la riunione che dovrebbe portare alla guida del Veneto l'attuale vice presidente vicario, il padovano Roberto Boschetto. Un avvicendamento nel segno della continuità dopo l'addio a sorpresa all'inizio di novembre - in anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza naturale del mandato - dell'imprenditore di Asiago Bonomo, ritiratosi dalla corsa per la presidenza nazionale dopo aver guidato il Veneto e Vicenza per diversi anni. Proprio la sua uscita di scena e il via libera definitivo all'emiliano romagnolo Marco Granelli potrebbe fare spazio a un rappresentante del Veneto ai piani alti della Confederazione. In gioco anche una vice presidenza. Nei prossimi giorni i sette leader provinciali della seconda regione d'Italia per numero di soci con oltre 55mila dovrebbero indicare il loro rappresentante al vertice.

ANNO DURO

Nel frattempo Cavion è stato nominato nuovo presidente di Confartigianato Imprese Vicenza. Una scelta che anche in questo caso va nel segno della continuità - era vice di Bonomo - in questa difficile fase economica e sociale che interessa le quasi 15.000 imprese socie. Guiderà l'associazione per i prossimi 2 anni. «Ringrazio i colleghi del Consiglio Direttivo per la fiducia che mi hanno voluto accordare e un sincero e personale ringraziamento va ad Agostino Bonomo per gli anni di impegno messi a disposizione di Confartigianato. Raccolgo un'eredità importante ed è mia intenzione, assieme alla squadra di Giunta, farne tesoro e valorizzarla - le sue parole dopo l'elezione -. Il 2020 è stato un anno duro sia per i singoli che per l'economia, ma Confartigianato non ha mai perso il passo accompagnando le sue imprese giorno per giorno, decreto dopo decreto, mantenendo alta l'attenzione del legislatore verso il mondo dell'artigianato».

M.Cr.

