Imprese venete, ritorna la voglia dell'Est

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATI ESTERIPADOVA Un mercato da 100 milioni di persone e mille miliardi di Pil in continua crescita, oltre il 3% all'anno in Paesi come Romania e Ucraina. L'Europa dell'Est rimane una delle grandi aree di sbocco per l'Italia e il Nordest in particolare. «Siamo tra i primi partner commerciali dei paesi dell'Est, a partire dalla Romania, dove le imprese italiane registrate sono arrivate a 47120, oltre duemila in più sul 2017, un buon 20% venete - avverte Luca Serena, il trevigiano presidente di Confindustria Est Europa, l'organizzazione che...