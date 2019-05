Imprese venete a gonfie vele: margini e fatturati su di oltre il 9%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAVENEZIA Imprese venete a gonfie vele. Bene sia Pmi che grandi imprese. Il fatturato complessivo nel 2017 è cresciuto del 9,4% per arrivare a 314 miliardi, il margine operativo lordo è salito del 9,9% a 25 miliardi mentre gli addetti sono stati pari a 1.107.020 (+ 7,2% sul periodo precedente). È quanto emerge in anteprima dall'inchiesta condotta dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l'Ufficio studi di Cerved, la banca dati delle imrpese italiane, su 14.276...