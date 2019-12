Imprese in rete: più profitti e vendite

LO STUDIO

VENEZIA Le imprese in rete del Nordest fanno gol nella crescita e nei profitti.

La prima indagine condotta dall'Osservatorio nazionale, coordinata dal dipartimento di management di Ca' Foscari, ha verificato che l'accordo di filiera permette di aumentare la competitività delle imprese che vi partecipano e ne favorisce l'innovazione. Più che raddoppiati nel solo ultimo biennio, sono oggi oltre 740 i contratti di rete in Veneto (circa 5.860 quelli nazionali), siglati da 2.755 imprese: di queste, il 31% fa riferimento al settore dei servizi, il 32% a quello dell'industria e dell'artigianato, il 16% all'agricoltura e pesca, l'11% al commercio, il 9% al turismo (dati Infocamere, dicembre 2019). Se si analizza poi la distribuzione territoriale, il 21% delle imprese è localizzato in provincia di Verona, il 20% a Venezia, il 19% a Treviso, il 16% a Vicenza, il 6% a Belluno e il 3% a Rovigo. Per la regione la ricerca si è concentrata su un campione significativo di 57 contratti di rete (su circa 500 attivi al 1° maggio 2019 all'avvio dell'indagine), per un totale di 276 imprese coinvolte (una media di 4-5 imprese per contratto), 5.663 addetti e un fatturato complessivo di oltre 407 milioni (dati bilanci 2017).

Introdotto giusto dieci anni fa, il contratto di rete è uno strumento normativo unico nel suo genere nel panorama internazionale. Il 61% degli intervistati veneti dichiara che la rete ha raggiunto i propri obiettivi e il 53% che è profittevole. E circa il 40% afferma di cogliere un aumento della quota di mercato della rete, alla crescita delle vendite e dei profitti.

La ricerca evidenzia però come ancora sia debole e poco strutturato il monitoraggio interno alle reti in merito alle attività e al raggiungimento degli obiettivi: il 40% non dispone di un sistema di analisi, il 47% ne ha uno di tipo informale, infine solo il 13% ne ha uno di tipo formale. Emerge tuttavia come le reti più performanti siano proprio quelle dotate di un sistema di monitoraggio e di prassi di condivisione delle conoscenze. E quasi un'impresa su due segnala difficoltà nella gestione dei conflitti.

«I risultati ottenuti suggeriscono che reti performanti richiedono specifiche competenze volte a favorire meccanismi di scambio della conoscenza e di monitoraggio dei risultati, servono competenze estese e manager di rete per far rendere al massimo questa nuova organizzazione - afferma Anna Moretti, docente del Dipartimento di Management e coordinatrice scientifica dell'Osservatorio veneziano - la gestione dei conflitti è uno dei problemi che si devono affrontare in queste strutture che possono essere alleviati avendo un'impresa leader, rapporti e incontri frequenti tra i partner con regolamenti chiari per entrata e uscita dei membri della rete».

DECENNIO NERO

Negli ultimi dieci secondo Unioncamere vi è stata una moria di 19mila imprese in Veneto, a fine 2018 ne restano attive 487mila. Nel periodo 2009-2018 crescono soprattutto quelle dei servizi (+14,5%) e dell'alloggio e ristorazione (+13,3%). A Padova si concentra la maggior parte delle aziende (20,3%) e dell'occupazione (19,6%), ma è anche la provincia con la flessione imprenditoriale più marcata nel decennio (- 4,7%). «Un dato che non sorprende perché inserito negli anni della grande crisi - afferma Moretti - ora però il tessuto economico sembra più strutturato anche grazie ai contratti di rete».

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA