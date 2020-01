Imprese, frena la manifattura l'attività torna ai livelli del 2013

L'ANDAMENTO

ROMA Per l'Italia il 2020 inizia con un dato negativo. L'indice Pmi che monitora l'attività manifatturiera in Italia è sceso a dicembre ai minimi da aprile del 2013. L'indice, calcolato da IHS/Markit in base al sondaggio fra i direttori degli acquisti è calato a 46,2 punti da 47,6 di novembre, posizionandosi sotto le attese degli economisti che puntavano in media su 47,2. Dal rapporto di IHS/ Markit emerge un netto peggioramento della produzione e dei nuovi ordini cui si affianca un'accelerazione dei tagli occupazionali. In particolare «la produzione si è contratta al livello più veloce in quasi sette anni, mentre i nuovi ordini sono diminuiti notevolmente influenzando di gran lunga lo stato di salute del settore», viene spiegato nel report. Allo stesso tempo, il tasso di contrazione occupazionale «è stato in generale elevato e il più veloce da maggio 2013». L'intensificarsi della contrazione del settore manifatturiero italiano a dicembre «riflette in parte la contrazione al tasso più veloce in quasi sette anni della produzione e la forte contrazione dei nuovi ordini dovuta alle deboli condizioni della domanda», commenta l'economista di Ihs Markit, Amritpal Virdee sottolineando che le aziende hanno ridotto i loro livelli del personale per il settimo mese consecutivo al tasso più veloce in più di sei anni e mezzo.

