Imprese, flat tax fino a 100mila euro

IL PROGETTOROMA La maggioranza accelera sulla riforma fiscale destinata, a medio-lungo termine, a ridurre le tasse su tutti i lavoratori dipendenti. Ma per ragioni di bilancio, in questa fase, si è scelto di partire dalle persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni. Una proposta di legge depositata alla Camera dalla Lega e sottoscritta dal M5s prevede l'estensione del regime forfetario per queste categorie, fino a 100 mila euro di «ricavi o compensi» l'anno. Verrà applicata un'aliquota unica al 15% e, per le start...